Инвестор Юрченко собрал пакет акций ВТБ более чем на $900 млн

Пакет акций ВТБ, принадлежащий инвестору, экс-главе «Связьинвеста» Евгению Юрченко, превысил 10% обыкновенных акций, следует из сообщения ВТБ в рамках раскрытия корпоративной информации. По состоянию к закрытию торгов 22 апреля на Мосбирже стоимость этого пакета составляет 67,4 млрд руб. ($904 млн по курсу ЦБ).
Крупный миноритарий госбанка с начала марта увеличил свою долю обыкновенных акций с 8,06 до 10,68%. Сейчас ему принадлежит 707 млн акций госбанка. Это более 20% от всех бумаг ВТБ в свободном обращении.
Инвестор, по его словам, является акционером ВТБ с 2007 года, но заметно нарастил свою долю в результате допэмиссии акций госбанка в сентябре пошлого года. Установленная цена размещения тогда составляла 67 ₽ за акцию, бумаги ВТБ в последнее время торгуются по цене около 95 ₽ за акцию (+42%).
О том, что Юрченко консолидировал более 5% акций ВТБ госбанк впервые сообщил в феврале. Затем он наращивал пакет, писал РБК. В конце марта на форуме ВТБ в Екатеринбурге миноритарий ВТБ декларировал намерение довести пакет до 10% акций. «Доля в 10% может быть некой задачей, да», — говорил он.
Крупнейшим акционером ВТБ является государство с пакетом 50% плюс одна обыкновенная акция. Но вскоре его доля изменится: 14 апреля акционеры ВТБ одобрили конвертацию принадлежащих государству привилегированных акций в обыкновенные. Обмен пройдет по специальной схеме, закрепленной через изменения в законодательстве. Доля государства по итогам составит 74,45%. Конвертация не затронет количество акций банка в свободном обращении.
В середине февраля Юрченко предложил свою кандидатуру в наблюдательный совет ВТБ, а в марте был номинирован в списки для утверждения на собрании акционеров. Актуальный состав набсовета, избранный на прошлогоднем собрании, банк не раскрывает, информация доступна лишь о кандидатах. Из прошлогодних кандидатов в новый список не попал только гендиректор УК «Лидер» Анатолий Гавриленко.