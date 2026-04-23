Сельхозживотные и товарная рыба: аграриям Красноярского края предлагают получить субсидии

Министерство сельского хозяйства региона объявило конкурс на получение субсидий, компенсирующих расходы на содержание сельхозживотных и разведение товарной рыбы. Для реализации этой программы в краевой казне предусмотрено 857,2 миллиона рублей. Прием заявок продлится до 21 мая включительно. Получателями субсидии станут сельхозпроизводители — предприятия и индивидуальные фермерские хозяйства, подтвердившие сохранение либо увеличение численности поголовья скота, занятые также промышленным производством птицы или индустриальным разведением рыбы. Субсидии будут предоставлены по итогам деятельности за 2025 год. Перечень получателей субсидии станет известен уже в мае. Сумма господдержки зависит от количества сельхозживотных и птицы, их продуктивности, а также объема реализованной рыбы. Также отметим, что при начислении субсидии повышающие коэффициенты предусмотрены для малых и средних предпринимателей, а также для хозяйств, застраховавших животных и рыбу. В этом году ввели повышенный коэффициент для предприятий, специализирующихся на содержании птицы мясного направления. Эта мера стимулирует производство мяса птицы в крае, что соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Также в этом году сельхозтоваропроизводители могут компенсировать большую часть затрат на содержание племенных лошадей, — отметил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.