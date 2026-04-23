В Красноярск привезли первую партию труб для ремонта коллектора на улице Семафорной

На сегодняшний день «КрасКом» получил больше половины из заказанных стеклопластиковых трубопроводов и соединительных узлов для ремонта коллектора на правобережье Красноярска.
«Сегодня с завода-изготовителя вышла последняя фура с муфтами и переходниками, которые были изготовлены по нашему индивидуальному заказу и без которых невозможно начать монтаж участка канализационного коллектора, — рассказывает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — В Красноярск доставку остатков труб и комплектующих ждём не позднее 30 апреля, после чего сразу преступим к замене трубопровода, поврежденного в результате провала дороги».
На свою продукцию производитель дает гарантию до 50 лет безаварийной работы за счет устойчивости стеклопластика к коррозии, перепадам температуры и агрессивной среде канализационных стоков.
Гладкая внутренняя поверхность труб, выполненных из синтетических полимерных смол и армированных стеклянными волокнами, обеспечивает низкое гидравлическое сопротивление, снижает риск засоров и улучшает пропускную способность сетей водоотведения.
Напомним, что на ул. Семафорной «КрасКом» заменит около 140 метров канализационного коллектора. Аварийно-восстановительные работы идут круглосуточно с минимальным неудобством для жителей. Подача холодной воды и прием стоков выполняются непрерывно.