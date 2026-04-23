В Красноярск привезли первую партию труб для ремонта коллектора на улице Семафорной

«Сегодня с завода-изготовителя вышла последняя фура с муфтами и переходниками, которые были изготовлены по нашему индивидуальному заказу и без которых невозможно начать монтаж участка канализационного коллектора, — рассказывает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — В Красноярск доставку остатков труб и комплектующих ждём не позднее 30 апреля, после чего сразу преступим к замене трубопровода, поврежденного в результате провала дороги».