В Красноярск привезли первую партию труб для ремонта коллектора на улице Семафорной

На ул. Семафорной «КрасКом» заменит около 140 метров канализационного коллектора.

На сегодняшний день «КрасКом» получил больше половины из заказанных стеклопластиковых трубопроводов и соединительных узлов для ремонта коллектора на правобережье Красноярска.

«Сегодня с завода-изготовителя вышла последняя фура с муфтами и переходниками, которые были изготовлены по нашему индивидуальному заказу и без которых невозможно начать монтаж участка канализационного коллектора, — рассказывает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — В Красноярск доставку остатков труб и комплектующих ждём не позднее 30 апреля, после чего сразу преступим к замене трубопровода, поврежденного в результате провала дороги».

На свою продукцию производитель дает гарантию до 50 лет безаварийной работы за счет устойчивости стеклопластика к коррозии, перепадам температуры и агрессивной среде канализационных стоков.

Гладкая внутренняя поверхность труб, выполненных из синтетических полимерных смол и армированных стеклянными волокнами, обеспечивает низкое гидравлическое сопротивление, снижает риск засоров и улучшает пропускную способность сетей водоотведения.

Напомним, что на ул. Семафорной «КрасКом» заменит около 140 метров канализационного коллектора. Аварийно-восстановительные работы идут круглосуточно с минимальным неудобством для жителей. Подача холодной воды и прием стоков выполняются непрерывно.