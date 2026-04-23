Уроженец Дзержинска Олег Дерипаска стал 26-м в рейтинге российских миллиардеров

Уроженец Дзержинска Олег Дерипаска поднялся на 26-ю строчку в свежем рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes. Еще в прошлом году он занимал лишь 37-е место, а теперь его состояние оценивается в 7,6 миллиарда долларов, прибавив сразу 3,5 миллиарда за год. Всего в список Forbes в этот раз вошли 155 богатейших россиян.