Уроженец Дзержинска Олег Дерипаска стал 26-м в рейтинге российских миллиардеров

На сегодняшний день его состояние достигло 7,6 миллиарда долларов.

Источник: Комсомольская правда

Уроженец Дзержинска Олег Дерипаска поднялся на 26-ю строчку в свежем рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes. Еще в прошлом году он занимал лишь 37-е место, а теперь его состояние оценивается в 7,6 миллиарда долларов, прибавив сразу 3,5 миллиарда за год. Всего в список Forbes в этот раз вошли 155 богатейших россиян.

Олег Дерипаска известен как предприниматель и меценат. Он основал промышленную группу «Базовый Элемент» и фонд «Вольное Дело», который считается крупнейшей в России организацией в области благотворительности, социальных проектов и волонтерства.

Узнать больше по теме
Олег Дерипаска: биография скандально известного российского миллиардера
Фамилия миллиардера знакома многим россиянам из сводок новостей. Главное из биографии Олега Дерипаски: его карьера, личная жизни и самые громкие дела в суде.
Читать дальше