ГК «Кортрос» получила разрешение на строительство жилья на Рязанской улице

ООО СЗ «Семнадцатый квартал», входящее в ГК «Кортрос», получило разрешение на строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземной стоянкой в Индустриальном районе Перми по адресу: ул. Рязанская, 120а. Разрешение застройщику было выдано министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 21 апреля 2026 года. На участке планируется возвести жилой комплекс, состоящий из восьми корпусов высотой от 8 до 15 этажей. Общая площадь квартир составит более 40 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений — более 1,3 тыс. кв. м. Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию намечен на осень 2028 года.