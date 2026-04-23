Бывший вице-мэр Перми Алексей Грибанов возглавит «Партию пенсионеров»

Бывший вице-мэр Перми Алексей Грибанов возглавит региональное отделение «Партии пенсионеров», сообщает v-kurse.ru.
Алексей Грибанов в разное время был депутатом Пермской городской думы, а с 2012 по 2016 год и с 2021 по 2024-й работал заместителем главы администрации Перми. До прихода в политику он занимался медициной и медицинским страхованием. После ухода из мэрии некоторое время был советником главы города, а в начале 2026 года вошёл в обновлённый состав региональной Общественной палаты.
Кадровые перестановки связаны с высокими задачами на выборах в Законодательное собрание: отделение намерено преодолеть пятипроцентный барьер и получить мандаты. Также партия планирует попасть в Пермскую городскую думу.
Ожидается, что решение утвердят на конференции 27 апреля.
