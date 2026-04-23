Две дороги в центре Белгорода отремонтируют за 215 млн рублей

Ремонт малого проезда предполагается выполнить до 1 ноября этого года. Привести в порядок отрезок улицы Николая Чумичова планируют в срок до 30 марта 2027-го. Работы профинансируют из средств городской казны и субсидий областного бюджета. В этом году подрядчику перечислят до 143,2 млн руб., а остальную сумму направят в 2027-м.