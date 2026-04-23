Две дороги в центре Белгорода отремонтируют за 215 млн рублей

Администрация Белгорода ищет подрядчика для капитального ремонта двух участков сети автодорог общего пользования местного значения — улицы Николая Чумичова на отрезке от пересечения с Победы до Преображенской и малого проезда по проспекту Богдана Хмельницкого от Преображенской до проспекта Славы. Начальная цена контракта составляет 214,7 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.
Ремонт малого проезда предполагается выполнить до 1 ноября этого года. Привести в порядок отрезок улицы Николая Чумичова планируют в срок до 30 марта 2027-го. Работы профинансируют из средств городской казны и субсидий областного бюджета. В этом году подрядчику перечислят до 143,2 млн руб., а остальную сумму направят в 2027-м.
Гарантийный срок верхнего слоя покрытия автодороги и слоев износа из асфальтобетона при капитальном ремонте дорожной одежды составит пять лет. Гарантия на дорожные знаки с применением световозвращающего материала — десять лет, на дорожную разметку — один год.
Заявки на участие в торгах будут принимать до 12 мая. Итоги аукциона подведут 15 мая.
Накануне, 22 апреля, «Ъ-Черноземье» сообщил, что Арбитражный суд Белгородской области оставил без рассмотрения иск местного крупного строителя магистралей «Белгороддорстроя» братьев Дарчинян к МКУ «Управление капитального строительства» (УКС) администрации Белгорода. Речь идет о взыскании задолженности по контракту почти на 73 млн руб. Дорожники пытались инициировать разбирательство после пересмотра: сначала суд встал на их сторону, а после вновь открывшихся обстоятельств — на сторону УКС.