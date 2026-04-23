Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские туристы в Таиланде могут платить по куар-коду

Сбер запустил оплату покупок по единому национальному куар-коду в Таиланде — сумма конвертируется в рубли автоматически.

Источник: Комсомольская правда

Российские туристы в Таиланде получили привычный и быстрый способ оплаты: Сбер запустил возможность покупок QR-кодом (код быстрого отклика). Куар-платежи принимаются более чем в 6 млн. торговых точках по всей территории Таиланда.

Только за 1 квартал 2026 года количество оплат клиентами Сбера по зарубежным кодам выросло в 5 раз, в сравнении с оборотом за весь 2025 год. Ежемесячно более 100 тыс. клиентов Банка совершают покупки таким образом.

Страны Азии становятся всё более популярными для оплаты по куар-кодам среди россиян. Это связано с массовым распространением куар-платежей и большим туристическим потоком. Абсолютным лидером в этом направлении является Вьетнам.