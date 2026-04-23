В Бурятии арестовали еще одного организатора тура, где погибли туристы

РИА Новости: суд арестовал замдиректора фирмы, организовавшей тур в Бурятии.

УЛАН-УДЭ, 23 апр — РИА Новости. Суд арестовал замдиректора фирмы, организовавшей тур на гору Мунку-Сардык в Бурятии, в ходе которого погибли туристы из Красноярска, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.

«Суд также заключил под стражу замдиректора компании, организовавшей тур на Мунку-Сардык. По гиду ожидается решение суда», — сообщили агентству в СУСК РФ по Бурятии.

Ранее в региональном СУСК сообщили, что гендиректору фирмы, организовавшей тур, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В четверг в пресс-службе СУСК по Республике Бурятия РИА Новости сообщили, что предъявлено обвинение троим организаторам тура, в ходе которого погибли туристы из Красноярска — директору турфирмы, ее заму и гиду-инструктору, которые также участвовали в походе в составе группы.