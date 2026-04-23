Эксперт назвал страны НАТО, способные блокировать Калининград

Германия и Польша — страны, которые могут осуществить блокаду Калининградской области. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Андрей Марочко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Evgeniy D./CC0

Эксперт обратил внимание, что Калининградская область является целью Североатлантического альянса, так как эта территория отделена от России и находится в окружении недружественных государств. По словам собеседника NEWS.ru, в НАТО полагают, что захват Калининградской области — несложная задача.

Марочко считает, что в качестве площадки для наступления или блокирования Калининградской области будут использоваться Польша, Германия, Эстония, Латвия и Литва. Он подчеркнул, что Россия готова к реализации такого сценария.

«Насколько мне известно, командование РФ прорабатывало вопросы по этому поводу. Силовой ответ последует незамедлительно», — резюмировал эксперт.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО увеличивает группировку блока в Балтийском регионе и отрабатывает сценарии оккупации Калининградской области. В учениях по захвату российского региона принимают участие Объединенные экспедиционные силы, в которые входят подразделения 12 стран Северной Европы.

