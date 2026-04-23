В Подмосковье запретили продавать бензин и топливо подросткам

Депутаты Московской областной думы приняли закон о запрете продажи бензина, дизельного топлива, газа и смазочных материалов несовершеннолетним, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Запрет не распространяется на подростков, у которых есть водительские права на мопеды и легкие мотоциклы. Они смогут покупать бензин при предъявлении удостоверения.
«Теперь продавцы будут обязаны проверять документы. При малейших сомнениях в возрасте покупателя в продаже топлива должно быть отказано», — написал Брынцалов в своем телеграм-канале.
Основная цель закона — снизить число аварий с участием подростков. Председатель Мособлдумы подчеркнул, питбайки и квадроциклы не предназначены для движения по обычным улицам.
«Это необходимый шаг для наведения порядка на дорогах и, самое главное, для защиты наших жителей — и прежде всего наших детей», — сказал он.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Брынцалов уточнил, что к этому времени будет обновлен подмосковный КоАП. В него введут ответственность за нарушение запрета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу топлива.
Ранее в Санкт-Петербурге временно запретили продажу бензина подросткам. Он будет действовать с 9 марта по 31 декабря. Также он запрет ввели в Приморском крае и Волгоградской области.
