В Подмосковье запретили продавать бензин и топливо подросткам

Депутаты Московской областной думы приняли закон о запрете продажи бензина, дизельного топлива, газа и смазочных материалов несовершеннолетним, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Источник: РБК

Запрет не распространяется на подростков, у которых есть водительские права на мопеды и легкие мотоциклы. Они смогут покупать бензин при предъявлении удостоверения.

«Теперь продавцы будут обязаны проверять документы. При малейших сомнениях в возрасте покупателя в продаже топлива должно быть отказано», — написал Брынцалов в своем телеграм-канале.

Основная цель закона — снизить число аварий с участием подростков. Председатель Мособлдумы подчеркнул, питбайки и квадроциклы не предназначены для движения по обычным улицам.

«Это необходимый шаг для наведения порядка на дорогах и, самое главное, для защиты наших жителей — и прежде всего наших детей», — сказал он.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Брынцалов уточнил, что к этому времени будет обновлен подмосковный КоАП. В него введут ответственность за нарушение запрета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу топлива.

Ранее в Санкт-Петербурге временно запретили продажу бензина подросткам. Он будет действовать с 9 марта по 31 декабря. Также он запрет ввели в Приморском крае и Волгоградской области.

