Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист объяснил, могут ли цены в магазине зависеть от способа оплаты

Покупателям напомнили, что такие различия считаются нарушением.

В российских магазинах стоимость товара не должна меняться в зависимости от способа оплаты. Об этом РИА Новости рассказал юрист коллегии адвокатов Delcredere Алим Березгов.

По его словам, продавец обязан устанавливать единую цену — как при оплате наличными, так и при расчёте картой или переводом. Эксперт отметил, что любые надбавки при безналичной оплате или, наоборот, скидки за наличные считаются нарушением. Такие ограничения введены, чтобы защитить покупателей от скрытых комиссий и исключить практику искусственного завышения цен.

Если покупатель столкнулся с подобной ситуацией, он может обратиться к продавцу с письменной претензией. Также допускается подача жалобы в Роспотребнадзор или обращение в суд с требованием защиты прав и компенсации морального вреда.

В некоторых торговых сетях Калининградской области к Пасхе снижали цены на яйца.