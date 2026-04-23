Суд в Волгограде защитил честь члена правления СНТ от оскорблений в чате

В Волгограде суд встал на сторону члена правления СНТ, чью честь и достоинство оскорбили в групповом чате мессенджера, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Краснооктябрьский районный суд города удовлетворил иск Анастасии К. к Вадиму Б. о защите репутации и компенсации морального вреда.
Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, в одном из популярных мессенджеров существует групповой чат «Дачники», куда входят 61 участник. В июле 2025 года Анастасия узнала, что Вадим Б. разместил в этом чате голосовое сообщение, которое содержало оскорбительные высказывания и недостоверные сведения о ней. Более того, это же сообщение ответчик распространил и в другой группе мессенджера, тем самым сделав его доступным для широкого круга лиц.
Истец утверждала, что распространенные Вадимом Б. сведения порочат ее честь, достоинство и деловую репутацию. Суд обязал ответчика в течение трех календарных дней после вступления решения суда в законную силу опубликовать опровержение в той же группе мессенджера. Ему также придется выплатить компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей и возместить судебные расходы — 34 100 рублей.