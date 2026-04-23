Изменился порядок освидетельствования нижегородцев на ВИЧ. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
С этого момента справка, подтверждающая наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции, должна быть предоставлена пациенту в течение десятидневного срока после его обследования.
Расширен список медицинских учреждений, где теперь можно сдать тест на ВИЧ. Если раньше такое тестирование проводилось только в государственных и муниципальных учреждениях, то теперь к нему допущены все организации, обладающие лицензией, позволяющей проводить медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-инфекции.
Также были ужесточены требования к медицинскому персоналу, осуществляющему консультирование пациентов до и после проведения теста. Теперь такие специалисты обязаны пройти курсы повышения квалификации продолжительностью не менее 72 часов.
