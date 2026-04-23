Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после отмены ограничений 23 апреля

Службы воздушной гавани функционируют в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский Аэропорт имени Чкалова вернулся к обычному режиму работы. Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, введенные ночью, полностью сняты. Об этом сообщили в пресс-службе аэровокзала.

Сейчас все службы функционируют в штатном режиме, пассажиров просят внимательно слушать объявления по громкой связи о начале регистрации и посадки, а также сверяться с информацией на онлайн-табло. Из-за введенных ранее ограничений два регулярных рейса отправятся со значительным опозданием. Рейс в Шереметьево, который должен был вылететь в 9:40, перенесли на 17:40, а отправление в Санкт-Петербург сдвинули с 13:15 на 19:00.

Напомним, ограничения были введены на фоне ночной атаки беспилотников. Над городом Кстово силы ПВО сбили 11 БПЛА самолетного типа. В результате этого обломки одного из аппаратов упали на территорию местного предприятия. Это привело к повреждению объекта и последующему возгоранию, на месте работали экстренные службы. К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
