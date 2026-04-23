Ограничения сняты в нижегородском аэропорту им. Чкалова

В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Напомним, что сегодня, 23 апреля, с 02:54 в нижегородском аэропорту временно действовали ограничения на полеты. Меры ввели для обеспечения безопасности пассажиров. Ограничения могли быть связаны с атакой беспилотников над промзоной в Кстовской области минувшей ночью.
В результате были задержаны пять рейсов — три по направлению в Москву и Санкт-Петербург, и два самолета в Нижний Новгород. Сейчас аэропорт снова работает в штатном режиме.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми возобновляются с 8 июня.
Узнать больше по теме
