Крымский мост: на выезде с полуострова выросла очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. У пунктов досмотра перед Крымским мостом образовалась очередь на выезде с полуострова, проезда ожидают 60 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 60 транспортных средства», — сказано в сообщении по состоянию на 14 часов четверга.

Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим сооружением с усиленными мерами безопасности. С 20 января 2026 года на мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.

