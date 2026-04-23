На Среднем Урале обновят семь почтовых отделений

В Екатеринбурге и Свердловской области модернизируют почтовые отделения.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области проведут модернизацию семи почтовых отделений. Это удастся сделать за счет региональных налоговых льгот. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

Был принят закон, который позволяет компании направить на ремонт деньги, сэкономленные на налоге на имущество.

— Налоговые преференции — это новые окна, современное оборудование и комфортная среда в отделениях. Мы благодарны депутатскому корпусу и лично председателю Законодательного Собрания Людмиле Валентиновне Бабушкиной за поддержку. Это важное и своевременное решение именно на уровне региона, — говорит директор группы регионов компании Наталья Алемасова.

Планируется обновить отделения в Тавде, Верхнем Дуброво. В том числе в Староуткинске, Бисерти. В Екатеринбурге ремонт ждет три отделения — на улицах Панельной, Авиационной, Индустрии.