На Среднем Урале обновят семь почтовых отделений

В Свердловской области проведут модернизацию семи почтовых отделений. Это удастся сделать за счет региональных налоговых льгот. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».
Был принят закон, который позволяет компании направить на ремонт деньги, сэкономленные на налоге на имущество.
— Налоговые преференции — это новые окна, современное оборудование и комфортная среда в отделениях. Мы благодарны депутатскому корпусу и лично председателю Законодательного Собрания Людмиле Валентиновне Бабушкиной за поддержку. Это важное и своевременное решение именно на уровне региона, — говорит директор группы регионов компании Наталья Алемасова.
Планируется обновить отделения в Тавде, Верхнем Дуброво. В том числе в Староуткинске, Бисерти. В Екатеринбурге ремонт ждет три отделения — на улицах Панельной, Авиационной, Индустрии.