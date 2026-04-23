В «Эксмо» рассказали о секретной доставке рукописей Пелевина на флешке

Руководитель отдела классики издательства «Эксмо» Екатерина Алексеева рассказала Радио РБК, как в издательство привозят новые романы писателя Виктора Пелевина. По ее словам, текст рукописи на флешке в издательство приносит «определенный человек», который передает ее в запечатанном конверте. «Никто не знает, когда, кто. В общем, это все секретно», — добавила Алексеева.
Она отметила, что Пелевин участвует в процессе редактуры своих текстов: он получает правки, согласовывает или не согласовывает их, а также предлагает свои идеи.
Алексеева рассказала, что в издательстве «были в шоке», когда в феврале получили информацию о поступлении рукописи нового романа Пелевина. У издательства было две стратегии публикации книги — дождаться осени или выпустить весной. В «Эксмо» решили «пойти по стратегии» быстро меняющегося мира.
«Новостной поток такой невероятный, что за ним сложно уследить. И давайте-ка мы это лучше сделаем сейчас. Тем более пока тема как-то обсуждается в новостях, как-то всплывает и все-таки еще, наверное, повестка хоть сколько-нибудь встречается. Соответственно, решили это сейчас сделать», — рассказала она.
Новый роман Пелевина «Возвращение Синей Бороды» появился в продаже 23 апреля. Книга посвящена резонансной истории вокруг Джеффри Эпштейна и его острова, куда съезжались знаменитости со всего света. Сюжет выстраивается вокруг историка-конспиролога Константина Голгофского из повести «Искусство легких касаний» 2019 года.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».