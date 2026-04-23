«Не пугайтесь и возьмите трубку»: красноярцев с домашними телефонами обзвонит полиция

Завтра, 24 апреля, у многих жителей Красноярска зазвонят домашние телефоны. Как сообщили в полиции, 44 тысячи стационарных номеров по всему городу обзвонят для профилактики против мошенников.
Автоинформатор расскажет красноярцам об актуальных схемах аферистов и расскажет, как от них защититься. В ведомстве просят не пугаться и обязательно взять трубку.
В полиции также напомнили: безопасных счетов не существует, сотрудники банков и силовики никогда не попросят по телефону коды доступа или личную информацию. Аферисты знают о жертве гораздо меньше, чем кажется — большую часть данных сообщают им сами люди во время разговора.
Нельзя поддаваться на психологическое давление и угрозы об уголовном преследовании, а также переходить по ссылкам из непроверенных источников. При малейшем подозрении нужно сразу прекратить разговор.
