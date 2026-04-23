В Перми готовят к открытию новый центр обслуживания клиентов газовых компаний

В Перми завершается строительство современного клиентского центра газовых компаний, который создается при поддержке региональных властей. Новый объект позволит жителям Прикамья решать вопросы, связанные с газоснабжением, в одном месте — по принципу «единого окна».
Новый центр расположен на улице Оверятской, 54. Это двухэтажное здание площадью более 900 квадратных метров с парковкой. В его строительство вложено свыше 120 млн рублей. Здесь жители смогут оформить подключение к газу, подать заявки на догазификацию, заключить договоры на обслуживание оборудования, а также решить вопросы по оплате и начислениям. В центре будет работать касса для приема платежей.
Особое внимание уделено удобству посетителей: предусмотрены электронная очередь, комфортные зоны ожидания, детская зона, банкоматы и сервисы самообслуживания. Здание адаптировано для маломобильных граждан. Ожидается, что ежегодно центр сможет принимать более 75 тысяч человек.
На данный момент строительные работы полностью завершены, подключены все коммуникации и установлена собственная котельная. Объект проходит проверку в инспекции строительного надзора.