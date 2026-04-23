В Перми готовят к открытию новый центр обслуживания клиентов газовых компаний

Новый центр расположен на улице Оверятской, 54. Это двухэтажное здание площадью более 900 квадратных метров с парковкой. В его строительство вложено свыше 120 млн рублей. Здесь жители смогут оформить подключение к газу, подать заявки на догазификацию, заключить договоры на обслуживание оборудования, а также решить вопросы по оплате и начислениям. В центре будет работать касса для приема платежей.