В вузах появится новая специальность, заявил Фальков

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Новая специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем, появится в вузах России в этом году, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
В четверг в национальном центре «Россия» в Москве проходит открытый экспертный диалог «Высшее образование в новую технологическую эпоху».
«С этого года начиная у нас появляется новая программа, новая специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было», — сказал Фальков журналистам.
Он отметил, что новые технологии меняют рынок труда и представление о профессиях. Это влечет кардинальные изменения для всех университетов: меняется продолжительность обучения, содержание образовательных программ.