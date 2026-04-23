Эксперты оценили рост числа «серебряных» соискателей и спрос на них

В России все еще отсеивают кандидатов старше 50 лет из-за их возраста, но эта тенденция меняется, компании оценили профессиональный опыт и экспертизу старших соискателей, пояснила Мощагина. «Если мы про сложное производство говорим, то в регионах людей с пенсии возвращают на производство, потому что нет замен. У нас огромная нехватка людей в производстве», — сказала она. Кроме того, работодатели стали ценить «серебряных кандидатов» за «адекватность по зарплатным ожиданиям», лояльность к работодателю и жизненный опыт, добавила она.