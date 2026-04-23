Эксперты оценили рост числа «серебряных» соискателей и спрос на них

Число соискателей предпенсионного и пенсионного возраста — «серебряных кандидатов» — растет по всей России. О спросе на работников старшего возраста и перспективах их трудоустройства рассказали опрошенные Радио РБК эксперты.
«Люди старше 55 лет готовы и очень активно хотят работать», — отметила руководитель по внутренним коммуникациям и бренду работодателя сервиса «Работа.ру» Татьяна Мощагина. По ее словам, в 2026 году число резюме от «серебряных кандидатов» выросло на 15%, а в ряде регионов — на 100% в отношении к предыдущему году.
В России все еще отсеивают кандидатов старше 50 лет из-за их возраста, но эта тенденция меняется, компании оценили профессиональный опыт и экспертизу старших соискателей, пояснила Мощагина. «Если мы про сложное производство говорим, то в регионах людей с пенсии возвращают на производство, потому что нет замен. У нас огромная нехватка людей в производстве», — сказала она. Кроме того, работодатели стали ценить «серебряных кандидатов» за «адекватность по зарплатным ожиданиям», лояльность к работодателю и жизненный опыт, добавила она.
По словам директора направления подбора персонала HR-холдинга Ventra Александры Наумовой, чаще всего пенсионерам предлагают работу инженеров, проектировщиков, медиков, юристов и в социальной сфере. Найти таких соискателей можно всеми классическими способами: по рекомендациям, на сайтах компаний или порталах по поиску работы.
К 2040 году в России сократится экономически активное трудоспособное население, заявил доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета Дмитрий Морковкин. Он спрогнозировал, что сейчас этот показатель составляет порядка 67% от всего населения, но через 15 лет снизится до 59%. «Будет расти население старше трудоспособного возраста», — уверен Морковкин. Он предложил стимулировать работодателей нанимать «серебряных кандидатов», а пенсионеров — устраиваться на работу за счет различных налоговых стимулов и налоговых льгот.
