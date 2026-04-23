В Волгограде утрясают земельные вопросы для проекта пересадочного узла в Дзержинском районе

Под транспортно-пересадочный узел из 9,9 га отведено 2,7 га, которые также расположены в границах земельного участка с кадастровым номером 34:34:030074:2 на пересечении магистральных улиц районного значения № 2 и № 6 в соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Волгограда, утвержденной решением гордумы от 16 августа 2023 года. ТПУ будет иметь непосредственный выход на планируемую магистральную дорогу скоростного движения ул. им. Землячки и на существующую магистральную дорогу скоростного движения им. Лермонтова, по которым будет осуществляться проезд общественного транспорта. В полосе отвода этих автомобильных дорог — земельных участков — располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса и парковки автомобилей.