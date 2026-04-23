«Люди всплывают из ниоткуда»: в горсовете назвали одну из самых опасных улиц Калининграда

Здесь планируется комплексное благоустройство.

Источник: Клопс.ru

Третья Большая Окружная — одна из самых опасных улиц Калининграда. Об этом заявила депутат горсовета Тамилла Чернышева на заседании профильной комиссии в четверг, 23 апреля.

«Улица вызывает особую боль. Там нет ни тротуаров на всём протяжении, ни освещения. Люди просто всплывают из ниоткуда, особенно в тёмное время суток», — подчеркнула депутат.

Ситуация особенно опасна для детей, которые возвращаются домой после школы. «Я ехала — это было просто невозможно смотреть. Дети идут, вторая смена, а освещения нет», — добавила Чернышова.

Депутат обратилась к администрации города с просьбой в ближайшее время решить вопрос если не с освещением, то с обустройством тротуаров.

В ответ глава комитета по развитию дорожно-транспортного комплекса Антон Романов сообщил, что работы на этом участке уже ведутся. Обустраивается тротуар на одном из отрезков улицы, а в дальнейшем планируется комплексное благоустройство.

Жители 3-й Большой Окружной в Калининграде 12 лет ждут ремонта улицы.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше