В Перми с 25 апреля начнётся ремонт трамвайных путей на трёх улицах

На время ремонта вагоны № 4, 7 и 12 пустят по улице Революции.

Трамвайные пути на улицах Петропавловской, Куйбышева и Ленина начнут ремонтировать с 25 апреля, сообщает глава города Перми Эдуард Соснин.

Реконструкция будет между остановками «Улица Борчанинова» и «Улица Максима Горького». Сначала отремонтируют отрезок улицы Петропавловской от Борчанинова до Попова. Там заменят балласт, рельсошпальную решётку и покрытие путей. Уложат бетонные шпалы и новые крепления — это продлит срок службы. Резиновые элементы и сварка стыков сделают ход трамваев тише.

«Пермяки писали про шум, постараемся его снизить», — отметил Эдуард Соснин.

На время ремонта трамваи № 4, 7 и 12 пустят по улице Революции. До ЦУМа можно будет доехать на автобусах № 14, 50 и 81, до театра оперы и балета — на автобусе № 3.

Движение по обновлённым участкам на Борчанинова, Дзержинского, Куйбышева и Мира уже запустили. Сейчас работы идут на Белинского, Сибирской и Чернышевского.

«Будем вести мониторинг распределения пассажиропотока и вносить корректировки при необходимости», — заявил глава города.