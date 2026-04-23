В Перми с 25 апреля начнётся ремонт трамвайных путей на трёх улицах

Трамвайные пути на улицах Петропавловской, Куйбышева и Ленина начнут ремонтировать с 25 апреля, сообщает глава города Перми Эдуард Соснин.
Реконструкция будет между остановками «Улица Борчанинова» и «Улица Максима Горького». Сначала отремонтируют отрезок улицы Петропавловской от Борчанинова до Попова. Там заменят балласт, рельсошпальную решётку и покрытие путей. Уложат бетонные шпалы и новые крепления — это продлит срок службы. Резиновые элементы и сварка стыков сделают ход трамваев тише.
«Пермяки писали про шум, постараемся его снизить», — отметил Эдуард Соснин.
На время ремонта трамваи № 4, 7 и 12 пустят по улице Революции. До ЦУМа можно будет доехать на автобусах № 14, 50 и 81, до театра оперы и балета — на автобусе № 3.
Движение по обновлённым участкам на Борчанинова, Дзержинского, Куйбышева и Мира уже запустили. Сейчас работы идут на Белинского, Сибирской и Чернышевского.
«Будем вести мониторинг распределения пассажиропотока и вносить корректировки при необходимости», — заявил глава города.