До Омска запустят круизы по Оби и Иртышу

Круизы по Оби и Иртышу в Омск и на Ямал запустят в ближайшие два года. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщила заместитель директора круизной компании «Созвездие» Зинаида Биатова.
«В этом году это маршрут “Курс на Омск”. Мы впервые привезём наших путешественников в Омск, покажем им этот замечательный город. На 2027-й год мы планируем маршрут, который называется “Погружение в Ямал”», — рассказала она.
Биатова уточнила, что туристы компании ежегодно заходят в Обскую губу, но в новом круизе на Ямал путешественники смогут добраться до Нового Порта. Гостям покажут неизведанные города и природные уголки.
«Северная сказка» — это единственный трёхпалубный теплоход, предназначенный для круизов по Оби и Иртышу. Биатова отметила, что это своего рода премиальный отель на воде, где есть рестораны с особым сибирским меню и разнообразные программы, включающие как экскурсии, так и развлекательные мероприятия.
Ранее мы рассказывали, что путешествие из Ханты-Мансийска до Омска на теплоходе обойдётся путешественникам более чем в 180 000 рублей. Для любителей люкса — более 440 000 рублей.