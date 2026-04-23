24 апреля в Красноярском крае ожидается сильный ветер с порывами

24 апреля, в пятницу, в ряде территорий Красноярского края ожидается сильный ветер с порывами. Об этом сообщают в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На юге Таймырского Долгано-Ненецкого округа синоптики прогнозируют ветер южного направления с порывами 15—20 м/с. Днем в центральных и южных округах ожидается западный ветер с порывами 15—20 м/с. Кроме того, на дорогах центральных и южных округов Красноярского края ночью и утром местами гололедица. Добавим, 24 апреля в краевой столице ожидается дождь, ночью юго-восточный ветер 4—9 м/с, днем западный ветер 5—10 м/с с порывами 15—18 м/с.