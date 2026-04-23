Гендиректора калининградского «Каравана» будут судить за неуплату налогов на 460 млн рублей

По версии следствия, с января 2019 по март 2020 года обвиняемый создал группу компаний из более чем 30 юридических лиц. Все они действовали как единый хозяйствующий субъект, но фактически не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности. С помощью подконтрольных фирм и формального документооборота мужчина вносил в налоговые декларации ложные сведения о полученных доходах. В итоге он уклонился от уплаты налогов на сумму больше 460 миллионов рублей.