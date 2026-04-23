Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректора калининградского «Каравана» будут судить за неуплату налогов на 460 млн рублей

Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «Караван».

Источник: KaliningradToday

Его обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2019 по март 2020 года обвиняемый создал группу компаний из более чем 30 юридических лиц. Все они действовали как единый хозяйствующий субъект, но фактически не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности. С помощью подконтрольных фирм и формального документооборота мужчина вносил в налоговые декларации ложные сведения о полученных доходах. В итоге он уклонился от уплаты налогов на сумму больше 460 миллионов рублей.

Денежные средства обвиняемого на банковских счетах арестованы. Уголовное дело направили в Ленинградский районный суд Калининграда.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
