Нижегородская судоходная компания задолжала работникам более 11 млн рублей

Гострудинспекция выдала работодателю предостережение.

Источник: Живем в Нижнем

Работникам нижегородской компании «Фарватер» недоплатили более 11 миллионов рублей. Задолженность по заработной плате в ООО копилась с ноября 2025 по февраль 2026 года. Об этом сообщили в Гострудинспекции региона.

Известно, что компания занимается внутренним водным грузовым транспортом. Ведомство объявило работодателю предостережение, чтобы тот рассчитался с сотрудниками и впредь не допускал нарушения сроков выплат.

Ранее мы писали, что 20 млн долга по зарплате вернули сотрудникам нижегородской компании «Смартком». Работодатель не перечислил заработную плату 133 работникам, в том числе и уволенным, за август 2025 года.