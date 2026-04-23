Нижегородская судоходная компания задолжала работникам более 11 млн рублей

Работникам нижегородской компании «Фарватер» недоплатили более 11 миллионов рублей. Задолженность по заработной плате в ООО копилась с ноября 2025 по февраль 2026 года. Об этом сообщили в Гострудинспекции региона.
Известно, что компания занимается внутренним водным грузовым транспортом. Ведомство объявило работодателю предостережение, чтобы тот рассчитался с сотрудниками и впредь не допускал нарушения сроков выплат.
