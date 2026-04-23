Движение на улице Театральной в Казани ограничат 26 апреля

Это связано с проведением посвященных Тукаю мероприятий.

Источник: официальный канал комитета Казани по транспорту

В Казани 26 апреля временно ограничат движение транспорта на улице Театральной в связи с проведением мероприятий, посвященных 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Ограничения будут действовать с 7:00 до 16:00 на участке от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.

Мера необходима для обеспечения безопасности участников праздничных событий и бесперебойного проведения культурной программы. В этот период проезд по указанному участку будет закрыт для всех видов транспорта, за исключением спецтехники и экстренных служб.

В мэрии рекомендуют водителям заранее планировать маршруты объезда и пользоваться альтернативными улицами центра города.