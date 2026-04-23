В Ростове подготовили программу мероприятий на День Победы

В Ростове-на-Дону в честь Дня Победы подготовили интересную и разнообразную программу мероприятий, всего их планируют более 300. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.
В частности, для ростовчан проведут акцию «Трамвай Победы», состоятся «Диктант Победы», фестиваль «Слово о Родине», а также гала-концерт «Эхо Победы». Планируются тематические, патриотические и спортивные мероприятия для школьников.
Во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны, организуют мини-парады и концерты выездных творческих бригад.
Кроме того, накануне 9 Мая в парке «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне» откроют новый памятник «Во имя мира», посвященный героям и участникам СВО.
В период праздников будут усилены меры безопасности.
Добавим, город уже украшают ко Дню Победы. На улицах установят 663 флага и более 600 панно, в том числе крупноформатное панно на Театральной площади. Работы должны завершить к 27 апреля.
