Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове подготовили программу мероприятий на День Победы

Более 300 мероприятий проведут в Ростове в период празднования Дня Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в честь Дня Победы подготовили интересную и разнообразную программу мероприятий, всего их планируют более 300. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.

В частности, для ростовчан проведут акцию «Трамвай Победы», состоятся «Диктант Победы», фестиваль «Слово о Родине», а также гала-концерт «Эхо Победы». Планируются тематические, патриотические и спортивные мероприятия для школьников.

Во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны, организуют мини-парады и концерты выездных творческих бригад.

Кроме того, накануне 9 Мая в парке «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне» откроют новый памятник «Во имя мира», посвященный героям и участникам СВО.

В период праздников будут усилены меры безопасности.

Добавим, город уже украшают ко Дню Победы. На улицах установят 663 флага и более 600 панно, в том числе крупноформатное панно на Театральной площади. Работы должны завершить к 27 апреля.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.