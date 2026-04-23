Казахстан и Пермский край планируют нарастить промышленную кооперацию

«Пермский край по праву считается одним из сильнейших промышленных регионов России. У нас создается продукция, которая востребована не только в стране, но и далеко за ее пределами», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Пермский край занимает 12-е место по развитию промышленности в России и 5-е место по объему экспортных поставок. В регионе производится 20% мирового титана и 90% — российского. Предприятия, разрабатывающие запасы калийно-магниевых солей на одном из крупнейших месторождений в мире — Верхнекамском — производят 90% удобрений внутри России и имеют долю 40% от мирового производства. Пермский край лидирует в России по выпуску продукции энергетического машиностроения, бумаги, бытовой химии, магния и метанола, нефтехимии и кабельной продукции.