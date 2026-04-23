Огурцы и помидоры резко подешевели в Воронежской области

Жители Воронежской области могут выдохнуть с облегчением — сразу несколько позиций в овощной корзине ощутимо сбросили в цене по сравнению с прошлой неделей. Больше всего подешевели огурцы. Согласно официальному отчету регионального Воронежстата, опубликованному 23 апреля, стоимость одного килограмма упала на 22 рубля 14 копеек. Теперь средняя цена в магазинах и на рынках составляет 194 рубля 31 копейку.