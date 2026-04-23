Огурцы и помидоры резко подешевели в Воронежской области

За неделю килограмм свежих огурцов подешевел более чем на 22 рубля, а помидоры «похудели» в цене на 12 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Воронежской области могут выдохнуть с облегчением — сразу несколько позиций в овощной корзине ощутимо сбросили в цене по сравнению с прошлой неделей. Больше всего подешевели огурцы. Согласно официальному отчету регионального Воронежстата, опубликованному 23 апреля, стоимость одного килограмма упала на 22 рубля 14 копеек. Теперь средняя цена в магазинах и на рынках составляет 194 рубля 31 копейку.

Почти вровень с ними двинулись и помидоры. За семь дней кг томатов подешевел на 12 рублей 12 копеек. Купить их сейчас можно за 289 рублей 87 копеек.

Что касается базовых продуктов для супов и рагу, здесь динамика разнонаправленная, но в основном позитивная:

— Морковь стала доступнее на 1 рубль 73 копейки (теперь 42,98 ₽/кг);

— Репчатый лук сбавил цену на 1 рубль 23 копейки (до 39,67 ₽);

— Белокочанная капуста подешевела на символические 39 копеек (36,11 ₽/кг).

Однако нашлись и исключения. Вопреки общему тренду, столовая свекла слегка прибавила в цене — плюс 19 копеек, до 34 рублей 80 копеек за кило. Картофель также преподнес сюрприз: его стоимость поднялась на 30 копеек. По данным мониторинга на 20 апреля, за самый популярный корнеплод жителям региона в среднем придется отдать 47 рублей 29 копеек за килограмм.