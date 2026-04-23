Один из погибших на Мунку-Сардык в Бурятии был гидом-инструктором

Один из троих погибших на Мунку-Сардыке красноярцев оказался гидом-инструктором.

УЛАН-УДЭ, 23 апр — РИА Новости. Одним из троих погибших на Мунку-Сардык в Бурятии красноярцев оказался гид-инструктор, сообщили в пресс-службе Тункинского районного суда.

«Гражданка К. органами следствия, как работник общества с ограниченной ответственностью по оказанию туристских услуг, обвиняется в нарушении требований безопасности… при восхождении к пику Мунку-Сардык Окинского района Республики Бурятии… вследствие чего по неосторожности наступила смерть двух туристов и инструктора-проводника», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в региональном СУСК сообщили, что гендиректору фирмы, организовавшей тур на Мунку-Сардык, и ее заместителю судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По третьему организатору тура — гиду — ожидается решение суда.

В четверг в пресс-службе СУСК по Республике Бурятия РИА Новости сообщили, что предъявлено обвинение троим организаторам тура, в ходе которого погибли туристы из Красноярска — директору турфирмы, ее заму и гиду-инструктору, которые также участвовали в походе в составе группы.