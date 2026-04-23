В центре Красноярска появились запрещающие электросамокаты знаки

В историческом центре Красноярска начали устанавливать знаки, запрещающие движение электросамокатов. Это первый этап масштабной подготовки к новым правилам организации движения средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил мэр города Сергей Верещагин.
В ближайшее время планируется ввести запрет на использование электросамокатов более чем на 100 городских территориях. В этот список входят и популярные пешеходные зоны в центре, например, проспекты Мира и Карла Маркса, ул. Ленина.
Так как монтаж знаков — процесс трудоёмкий и требует времени, работы стартовали заранее. В центре появятся свыше 70 новых запрещающих табличек. До официального вступления запрета в силу все они будут закрыты специальными чехлами.
Ожидается, что все необходимые документы будут подписаны в ближайшие дни.
Добавим, что брошенные электросамокаты будут эвакуировать, а за нарушение правил предусмотрены серьёзные санкции — штраф может достигать 100 тыс. руб.