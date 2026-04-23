Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Красноярска появились запрещающие электросамокаты знаки

Планируется ввести запрет на использование электросамокатов более чем на 100 городских территориях.

Источник: Krasnoyarskmedia

В историческом центре Красноярска начали устанавливать знаки, запрещающие движение электросамокатов. Это первый этап масштабной подготовки к новым правилам организации движения средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил мэр города Сергей Верещагин.

В ближайшее время планируется ввести запрет на использование электросамокатов более чем на 100 городских территориях. В этот список входят и популярные пешеходные зоны в центре, например, проспекты Мира и Карла Маркса, ул. Ленина.

Так как монтаж знаков — процесс трудоёмкий и требует времени, работы стартовали заранее. В центре появятся свыше 70 новых запрещающих табличек. До официального вступления запрета в силу все они будут закрыты специальными чехлами.

Ожидается, что все необходимые документы будут подписаны в ближайшие дни.

Добавим, что брошенные электросамокаты будут эвакуировать, а за нарушение правил предусмотрены серьёзные санкции — штраф может достигать 100 тыс. руб.