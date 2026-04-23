Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охранная организация в Калининграде выплатила миллионный долг по зарплате

Судебные приставы арестовали счета и ограничили имущество компании.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде была взыскана задолженность по заработной плате с частной охранной организации на сумму свыше 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону в четверг, 23 апреля.

Конфликт возник после того, как работодатель отстранил начальника охраны от работы на неопределённый срок без сохранения заработной платы. При этом служебная проверка и приказ о дисциплинарной ответственности не соответствовали законодательству, так как в них отсутствовали конкретные данные о нарушениях. Суд признал эти действия незаконными, обязав организацию выплатить сотруднику заработную плату за 10 месяцев вынужденного прогула.

После того как исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов Центрального района, было принято решение арестовать счета должника и наложить запрет на регистрацию легковушки Exeed Exlantix 2025 года выпуска и прицепа. В результате всех принятых мер задолженность была погашена, а средства перечислили на депозитный счёт для выплаты взыскателю.

Жительница Калининграда вернула долг почти в 3 млн рублей после введения ограничительных мер.

