Охранная организация в Калининграде выплатила миллионный долг по зарплате

Конфликт возник после того, как работодатель отстранил начальника охраны от работы на неопределённый срок без сохранения заработной платы. При этом служебная проверка и приказ о дисциплинарной ответственности не соответствовали законодательству, так как в них отсутствовали конкретные данные о нарушениях. Суд признал эти действия незаконными, обязав организацию выплатить сотруднику заработную плату за 10 месяцев вынужденного прогула.