Елизавета Зубакина попала в «ТОП-100 российских менеджеров. Регионы»

Генеральный директор АО «Нижегородская ярмарка» Елизавета Зубакина заняла первое место в отрасли «Креативная индустрия» рейтинга «ТОП-100 российских менеджеров. Регионы» по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородская ярмарка».
Официальный классификатор «ТОП-100 российских менеджеров. Нижегородская область» включает шесть функциональных и тринадцать отраслевых направлений. Сбор заявок от кандидатов проходил с 22 октября 2025 года по 20 марта 2026 года.
Свои кандидатуры на участие в голосовании могли представить топ-менеджеры нижегородских компаний в таких направлениях, как: высший руководитель, коммерческий директор, директор по персоналу, директор по маркетингу, директор по правовым вопросам, директор по развитию. В каждом из направлений от одной компании участвовать в рейтинге мог только один кандидат, стаж работы которого в этой компании на его позиции составляет не менее шести месяцев, а должностные обязанности соответствуют выбранному функционалу.
«Елизавета Зубакина получила первое место в функциональном направлении рейтинга “Высший руководитель” в отрасли “Креативная индустрия”. Всего в данном направлении сформирован ТОП-73 высших руководителей компаний региона», — отмечается в сообщении.
Справка.
Рейтинг «ТОП-100 российских менеджеров. Регионы» по Нижегородской области создан на базе федерального проекта «ТОП-1000 российских менеджеров» и впервые проводится в Нижегородской и Свердловской областях. Ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциация менеджеров при поддержке ИД «Коммерсантъ» организует с 2001 года. Рейтинг признан одним из наиболее эффективных инструментов оценки профессиональной репутации руководителей высшего звена. Его цель — выявить сильнейших управленцев регионов, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. За время существования проекта его лауреатами стали более 18 тысяч управленцев страны.