При обнаружении сжечь. За какие посадки садовод сядет сам

Весной в первые тёплые дни садоводы-огородники возвращаются на приусадебные участки. Пришло время расчищать грядки, готовить семена и рассаду. Но если не проявить бдительность, приятные хлопоты могут обернуться большими проблемами. Среди сорняков встречаются инвазивные агрессоры, а в семенах встречаются психотропные виды, вызывающие зависимость. Ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского национального исследовательского политехнического университета Мария Комбарова рассказала, как распознать запрещенку и не нарушить закон. Подробнее читайте в материале на perm.aif.ru.
Канадский агрессор.
Инвазивные растения — чужеродные виды, оказавшиеся за пределами своего естественного ареала и разрастающиеся на новых территориях. Они вытесняют местные виды растений, нарушают баланс экосистем, наносят экологический и экономический вред. Они могут десятилетиями доминировать на захваченных территориях.
Например, золотарник канадский — высокий сорняк с цветами в виде ярко-жёлтых пушистых метелок — родом из Северной Америки. Российские луга пришлись ему по вкусу. Вот только вытесняя местные виды, незваный гость превращает угодья в пустоши.
«Практически не имеет естественных врагов: птицы не едят его семена, а насекомые им не питаются. Этот выходец из Канады чувствует себя безнаказанно», — предупреждает ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова.
Коварный пришелец вырабатывает флавоноиды и фенольные кислоты, которыми замедляют или вовсе уничтожают всхожесть семян других растений. При этом одно растение золотарника канадского дает до 20 тысяч мелких семян с пуховками, которые разносит ветер. Растение угнетает соседей затенением своей огромной биомассой.
По словам эксперта из ПНИПУ, чтобы избавиться от сорняка, его надо скашивать три-четыре раза за сезон при высоте побегов до 15−20 сантиметров, удалять корневища, а лучше всего травить весной гербицидами сплошного действия. Кстати, скошенные растения надо сжигать. Или закапывать на полметра вглубь земли.
Японская напасть.
Рейнутрия японская (сахалинская гречиха) по виду напоминает бамбук. Растет быстро и высоко — до двух-четырех метров. Раньше ее выращивали на силос, молодые побеги съедобны для человека. По вкусу напоминают спаржу, идут в супы, салаты, рагу. Однако растение выбралось за пределы сельских угодий и теперь захватывает города.
«Корневая система рейнутрии японской растет ярусами. Конструкция напоминает рыболовную сеть, корни могут ломать фундаменты зданий и бетон, повреждать надворные постройки, асфальтовые дорожки, плитку на кладбищах и в скверах», — предупреждает ученый из пермского политеха.
Скашивать бесполезно, это только стимулирует растение давать новую корневую поросль и выбрасывать новые побеги. Сдерживает эту культуру только климат, рейнутрия японская не любит холод. Ну, а где жарко там придется много лет вырезать надземную часть, корчевать корни и затягивать участок черной пленкой.
Мария Комбарова обратила внимание еще на два инвазивных вида — на люпин многолистный и бешеный огурец. Первый затеняет соседей и накапливает в почве азот, что губительно для многих трав. А еще люпин ядовит, из-за него гибнут овцы, телята, козы. Второй выбрасывает вокруг себя длинные зеленые ветви-лианы. Они цепляются за заборы, деревья, кустарники. Выделением сложных аллелопатических веществ бешеный огурец уничтожает всходы культурных растений.
«Неопытные садоводы высаживают его как декоративную лиану, чтобы защитить стволы яблонь, груш, вишен и рябины от солнечных ожогов. Но за пару лет бешеный огурец убивает дерево», — предупреждает специалист.
Бороться с ним можно. Надо выдернуть растение до созревания плодов, лианы скосить в начале цветения и, как вы уже догадались, сжечь.
Срок за растение.
Психотропные виды растения вредят не природе, а человеку. Их семена, листья, отвар или корни обладают наркотическими свойствами и влияют на психику. Например, эфедра содержит стимулятор нервной системы, который используется для производства метамфетаминов. Он вызывает сильное опьянение, переистощение нервной системы, приводящее к мучительной смерти в судорогах, рассказывает Мария Комбарова. При обнаружении эфедры ее надо выкопать с корнем, а срезанные ветви и плоды сжечь.
Роза гавайская получила свое название из-за семян, напоминающих миниатюрные розочки. Они-то и содержат психотропные вещества эргин и эргоновин. Они вызывают сначала эффект опьянения, а потом смерть.
«Роза гавайская запрещена к выращиванию с 2009 года. Если растение обнаружено на участке, его необходимо выкопать с корнем и сжечь вместе с семенами», — делится рецептом спасения ученый из ПНИПУ.
Голубой лотус сжечь не так просто, потому что это водное растение. Порой его путают с водяными кувшинками голубого и лазурного цвета. В Древнем Египте его применяли в ритуалах, но содержащиеся в растении апорфин, апоморфин, нуциферин дают тяжелое воздействие на мозг вплоть до галлюцинаций. Употребление ведет к отеку мозга, судорогам и остановке сердца, предупреждает Комбарова.
Говоря о важности мониторинга садов и огородов, ученый приводит пример с псиолоцибиновыми грибами. Эти мелкие, массой в 1−3 грамма грибы, вызывают психозы, потерю ориентации, остановку сердца и смерть, — отмечает эксперт. По ее словам, все поганки неизвестного происхождения, особенно мелкие, должны быть уничтожены. Дачники обязаны их вытаптывать или удалять, а потом сжигать.
«Чтобы не перепутать запрещенные растения с безобидными, следует покупать семена только в крупных садоводческих центрах у сертифицированных продавцов. Надо регулярно осматривать участки, удалять подозрительные всходы и не использовать посадочный материал неизвестного происхождения, приобретенный с рук или на стихийных рынках», — советует ученый пермского политеха Мария Комбарова.