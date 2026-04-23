При обнаружении сжечь. За какие посадки садовод сядет сам

Мария Комбарова обратила внимание еще на два инвазивных вида — на люпин многолистный и бешеный огурец. Первый затеняет соседей и накапливает в почве азот, что губительно для многих трав. А еще люпин ядовит, из-за него гибнут овцы, телята, козы. Второй выбрасывает вокруг себя длинные зеленые ветви-лианы. Они цепляются за заборы, деревья, кустарники. Выделением сложных аллелопатических веществ бешеный огурец уничтожает всходы культурных растений.