На кладбище в Гродно могила загорелась открытым пламенем

В Гродно поход на кладбище закончился пожаром. Подробности сообщили в суточной сводке Гродненского областного управления МЧС.
Возгорание произошло на территории городского кладбища «Аульс» 22 апреля в Гродно, располагающегося по улице Аульской.
В Гродненском управлении МЧС рассказали, что одна из могил горела открытым пламенем. К моменту прибытия спасателей огонь успел уничтожить ритуально имущество на одном из захоронений.
Предварительно пожар вспыхнул, когда ветер раздул пламя оставленной без присмотра лампадки. Огонь перебросился на украшения из искусственных цветов, пламя сильно закоптило памятник.
Проводится проверка.
