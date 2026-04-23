На улице Невского в Советске отремонтируют дом конца XIX века. Специалисты приведут в порядок фасад здания. Об этом сообщили в телеграм-канале Минстроя Калининградской области.

Здание 1890 года постройки располагается на улице Невского, 12. Его площадь — около 853 квадратных метров. В 2025-м специалисты отремонтировали крышу дома. Работы выполнило ООО «Гвардейский мелиоратор». С подрядчиком заключили контракт на ремонт кровли и фасада за 35,4 миллиона рублей.

«Паспорт фасада разработали по историческим фотографиям. Зданию вернут его оригинальный вид, воссоздадут утраченные элементы с растительным орнаментом, отремонтируют сандрики и поддерживающие их кронштейны. На цоколе снова появятся алмазные русты. Один из двух балконов утрачен, но зато сохранились чугунные кронштейны. Кованое ограждение второго балкона полностью восстановят по сохранившемуся образцу», — рассказали в министерстве.

Перед ремонтом фасада специалисты укрепили фундамент. Подрядчик также залил новую отмостку.

Ранее сообщали, что в Советске отремонтируют три дома начала XX века за 21,6 миллиона рублей. Специалисты приведут в порядок разные конструктивы зданий на улице Космонавтов, Сплавной и Жилинском шоссе.