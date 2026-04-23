Нижегородскому школьнику, напавшему с ножом на одноклассников, вынесли приговор

Суд вынес приговор 15-летнему нижегородцу, который в прошлом году ранил ножом двух одноклассников. Четыре года подросток проведет в воспитательной колонии. Об этом сообщили в Сормовском районном суде.
Напомним, 11 марта 2025 года в школе № 117 Сормовского района произошло громкое ЧП. Восьмиклассник с ножом напал на двух одноклассников.
Пострадавших мальчиков доставили в больницу, где их осмотрели врачи. К счастью, раны оказались не смертельными: их жизни и здоровью ничего не угрожало.
Нападавший попытался скрыться, убежав в лесок. Но полицейские нашли и задержали его. На протяжении года подросток находился под домашним арестом, пока суд не вынес обвинительное решение. Ближайшие четыре года он проведет в воспитательной колонии.
Позже директор школы, где произошла поножовщина, покинула пост по собственному желанию. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
В ходе расследования было установлено, что руководитель образовательного учреждения лично распорядилась убрать металлоискатели со входа в школу, а также не обеспечила охранников ручными приборами. В результате решений женщины ученик смог пронести оружие и напасть на одноклассников.