Почти половина мужчин в Калининграде готовы уйти в декрет вместо жены

В Калининграде почти половина (46%) работающих мужчин заявили, что готовы уйти в декрет вместо жены. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результат свежего опроса.
Отмечается, что 28% мужчин железно готовы в случае необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо супруги, еще 18% скорее готовы. «Скорее согласился бы» ответили еще 24%, что тоже немало.
А вот 30% оказались категорически против. Остальные еще думают.
Интересно, что работодатели, участвующие в опросе, рассказали, что за минувший год случаи, когда в отпуск по уходу за ребенком отправлялись мужчины, фиксировались в 15% компаний.
