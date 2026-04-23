Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти половина мужчин в Калининграде готовы уйти в декрет вместо жены

Папы согласны сидеть с детьми, лишь бы не работать.

В Калининграде почти половина (46%) работающих мужчин заявили, что готовы уйти в декрет вместо жены. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результат свежего опроса.

Отмечается, что 28% мужчин железно готовы в случае необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо супруги, еще 18% скорее готовы. «Скорее согласился бы» ответили еще 24%, что тоже немало.

А вот 30% оказались категорически против. Остальные еще думают.

Интересно, что работодатели, участвующие в опросе, рассказали, что за минувший год случаи, когда в отпуск по уходу за ребенком отправлялись мужчины, фиксировались в 15% компаний.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше