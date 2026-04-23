Еще в трех районах Омской области ввели карантин из-за бешенства

Ветеринарная служба Омской области зафиксировала новые случаи опасного вируса бешенства в личных подсобных хозяйствах. Лабораторные исследования подтвердили наличие бешенства у животных на территориях сразу нескольких муниципальных образований.
Новые очаги инфекции обнаружены по следующим адресам в селе Любино-Малороссы (Любинский район), деревня Тупицыно (Называевский район) и в селе Белогривка (Большеуковский район).
В каждом из перечисленных населенных пунктов решением региональных властей вводится особый режим. Согласно проекту указа губернатора, карантинные ограничения будут действовать до 21 июня 2026 года. Примечательно, что для села Любино-Малороссы это уже вторая вспышка за последние четыре недели.
География запретных зон различается в зависимости от населенного пункта. Самый компактный радиус — 500 метров — установлен вокруг дома № 25 по улице Рабочей в Любино-Малороссах. В деревне Тупицыно и селе Белогривка карантинная зона значительно шире: 1,5 километра от эпицентров — домовладений на Зеленой улице и на Центральной улице.
Для местных жителей, занимающихся животноводством, вводятся жесткие запреты. Под ограничения попадает не только перемещение скота, но оборот любых животных: ввоз и вывоз за пределы карантинных зон теперь невозможен. Кроме того, владельцам запрещено снимать шкуры с павших животных. Территории очагов бешенства объявлены закрытыми для посещения посторонними гражданами. Также действует ряд других строгих ограничений.
Напомним, недавно КП-Омск сообщала, что после укуса бешеного щенка в селе Бессарабка умер ребенок.