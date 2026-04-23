41 тонну пера и пуха экспортировали из Ростовской области в Китай

С 13 по 17 апреля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Китай оформили 41 тонну смеси из пуха и пера. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.
— Продукция прошла лабораторный контроль в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Товар признали безопасным и соответствующим требованиям страны-импортера, — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Нарушений в части законности происхождения продукци пера не зафиксировали. Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».
