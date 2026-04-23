Суд взыскал с администрации Пролетарска 50 тысяч рублей за укус ребенка собакой

В Ростовской области суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу ребенка, пострадавшего от укуса безнадзорной собаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

К правоохранителям обратилась мать потерпевшего. Женщина сообщила, что здоровью ее сына был причинен вред в результате укуса животного без владельца. Выяснилось, что происшествие случилось в прошлом году на улице Подтелковской в Пролетарске. Безнадзорная собака напала на 8-летнего мальчика. Пострадавшему потребовалось длительное лечение.

Установлено, что причиной инцидента стало бездействие муниципалитета, который не принял должных мер по отлову животных без владельцев. Прокуратура направила в суд исковое заявление. Ведомство требовало взыскать с администрации городского поселения компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. В пользу ребенка взыскано 50 тыс. руб. Как уточнили в надзорном ведомстве, указанная сумма уже перечислена заявительнице.