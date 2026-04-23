Волгоградцы из-за праздников досрочно получат детские и пенсии

Жители Волгоградской области накануне майских праздников получат пособия и пенсии от СФР. В связи с большим количеством выходных детей в начале мая перечислять деньги начнут уже в конце апреля. Те, кому пособия приходят на карточку через банк, могут проверять счет уже 30 апреля.
Как сообщает волгоградское отделение СФР, до 30 апреля 2026 года на банковские счета волгоградцев придет единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и ежемесячные выплаты на ребёнка военнослужащих по линии СФР.
5 мая 2026 года Соцфонд отправит деньги тем, кто получает ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, а 8-го — пособия по уходу за ребёнком до полутора лет работающим родителям. Пенсии тоже упадут на карточку до 30 апреля тем, кто привык их получать 4-го.
Сдвинутся и пенсии, которые перечисляют 11 числа, их переведут на карты 8 мая 2026 года. Только те, кто получает деньги 21 числа, получат их день в день.
— Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности, — рассказали в ведомстве.
Почтальоны начнут разносить пенсии начиная со 2−3 мая.