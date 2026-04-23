Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в нижегородском аэропорту 23 апреля

В 14:10 23 апреля в нижегородском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Напомним, план «Ковер» в нижегородском аэропорту ввели около трех часов ночи. В это время средства ПВО перехватили над Кстовским районом Нижнего Новгорода 11 вражеских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА на территории местного предприятия произошло возгорание.
Из-за ограничений, объявленных в целях безопасности, в аэропорту задержали пять рейсов: два на прилет и три на вылет. В настоящее время нижегородская воздушная гавань возобновила отправку и прием самолетов. Все службы работают в штатном режиме.
