Воронежцы победили на международном турнире по ушу

В российской столице Москве финишировали десятые международные соревнования «Московские звезды ушу».
Воронежскую область на турнире представляли воспитанники спортивной школы № 20. Общими усилиями наши спортсмены заняли семь призовых мест.
Золотые медали выиграли — Дмитрий Зверев, Виктория Любченко, Анастасия Котова и Олеся Титова. Серебряными призерами стали Елена Шаруда и Амира Сарычева. Кстати, в активе Сарычевой еще и бронза.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.