Воронежцы победили на международном турнире по ушу

В рамках «Московских звезд ушу» воронежцы семь раз поднимались на пьедестал.

Источник: Комсомольская правда

В российской столице Москве финишировали десятые международные соревнования «Московские звезды ушу».

Воронежскую область на турнире представляли воспитанники спортивной школы № 20. Общими усилиями наши спортсмены заняли семь призовых мест.

Золотые медали выиграли — Дмитрий Зверев, Виктория Любченко, Анастасия Котова и Олеся Титова. Серебряными призерами стали Елена Шаруда и Амира Сарычева. Кстати, в активе Сарычевой еще и бронза.

