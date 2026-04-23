К зданию калининградской гимназии, где училась погибшая 14-летняя ученица, несут цветы и игрушки (фото)

Восьмиклассница выпала из окна четвёртого этажа.

Источник: Клопс.ru

Возле калининградской гимназии, где восьмиклассница выпала с четвёртого этажа, образовался стихийный мемориал. Очевидцы поделились с «Клопс» фотографиями, сделанными в четверг, 23 апреля, — на следующий день после случившегося.

К месту трагедии приносят цветы, записки, игрушки. Девочка умерла в приёмном покое Детской областной больницы.

22 апреля школьница отпросилась с урока в туалет и больше не вернулась. Девочку без сознания нашли лежащей под окнами и принесли в медпункт. Две бригады скорой помощи откачивали подростка на месте, затем отвезли в больницу, где ребёнок скончался. Региональный СКР разбирается в обстоятельствах гибели школьницы, возбуждено уголовное дело.