К зданию калининградской гимназии, где училась погибшая 14-летняя ученица, несут цветы и игрушки (фото)

22 апреля школьница отпросилась с урока в туалет и больше не вернулась. Девочку без сознания нашли лежащей под окнами и принесли в медпункт. Две бригады скорой помощи откачивали подростка на месте, затем отвезли в больницу, где ребёнок скончался. Региональный СКР разбирается в обстоятельствах гибели школьницы, возбуждено уголовное дело.